Femminicidio a Napoli 22enne uccisa con una coltellata alla schiena Ipotesi lite in famiglia

Una giovane di 22 anni, Ilenia Musella, è stata uccisa a Napoli con una coltellata alla schiena. La polizia indaga su una possibile lite in famiglia che potrebbe aver scatenato il gesto violento. Gli agenti stanno ascoltando parenti e vicini di casa per ricostruire gli ultimi momenti prima della tragedia. La famiglia è sotto shock, mentre i carabinieri continuano le verifiche.

AGI - Femminicidio a Napoli. Una ragazza di 22 anni, Ilenia Musella, dopo essere stata ferita con un' arma da taglio alla schiena. Sull'episodio indagano gli agenti della locale Squadra Mobile, del Commissariato Ponticelli e dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. In precedenza la polizia era stata allertata dal posto di sicurezza dell'ospedale e sono scattate le indagini per cercare di ricostruire quanto accaduto nel pomeriggio.  La polizia a Napoli cerca il fratello della vittima arrivata al pronto soccorso della clinica Villa Betania nel quartiere di Ponticelli con una ferita da coltello alla schiena e poi deceduta. 🔗 Leggi su Agi.it

