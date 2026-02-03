Ragazza di 22 anni morta Napoli | è stata accoltellata alla schiena

Una giovane di 22 anni è morta mercoledì pomeriggio dopo essere stata accoltellata alla schiena. La ragazza è stata portata in ospedale Villa Betania nel quartiere Ponticelli, ma le sue condizioni sono peggiorate rapidamente e non è riuscita a salvarsi. La polizia sta indagando sull’accaduto, ancora senza chiari motivi o sospetti.

Una giovane di 22 anni è morta mercoledì pomeriggio dopo essere stata ricoverata nell'ospedale Villa Betania, nel quartiere Ponticelli, alla periferia di Napoli. La vittima aveva una ferita da arma da taglio alla schiena. Indaga la Polizia di Stato. Per ora non si conoscono altri dettagli.

