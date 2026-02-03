Ragazza di 22 anni accoltellata e uccisa | soccorsa in ospedale dopo essere stata lasciata da un' auto

Una ragazza di 22 anni è morta oggi pomeriggio all’ospedale Villa Betania di Napoli. Era stata trovata in strada, dopo essere stata accoltellata e lasciata in fin di vita. I soccorsi sono arrivati subito, ma le ferite sono risultate troppo gravi. La giovane è deceduta poco dopo il ricovero. La polizia indaga per capire cosa sia successo e chi abbia agito contro di lei.

Una ragazza di 22 anni, Ilenia Musella, è morta nel pomeriggio di oggi, 3 febbraio, all'ospedale Villa Betania, nella zona orientale di Napoli, dove era arrivata con una ferita da arma da taglio alla schiena. La dinamica dei fatti è ancora in fase di ricostruzione, indaga la Polizia di Stato.I.🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

Napoli, ragazza di 22 anni accoltellata e uccisa: il corpo portato in ospedale a bordo di un'auto: la vittima è Ilenia Musella

Questa mattina a Napoli, una ragazza di 22 anni, Ilenia Musella, è stata accoltellata alla schiena e non ce l’ha fatta.

Ragazza di 22 anni morta Napoli: è stata accoltellata alla schiena

Una giovane di 22 anni è morta mercoledì pomeriggio dopo essere stata accoltellata alla schiena.

Ragazza di 22 anni uccisa a coltellate: trasportata senza vita in ospedale in autoUna ragazza di 22 anni è arrivata priva di vita al pronto soccorso dell’ospedale Villa Betania di Ponticelli, nella periferia orientale di Napoli, nel pomeriggio di martedì 3 febbraio. La giovane ... livesicilia.it

Ragazza di 22 anni uccisa a coltellate a Napoli, morta durante il trasporto in ospedaleUna 22enne è stata ferita mortalmente a Napoli Est; portata d'urgenza a Villa Betania, è deceduta durante il trasporto ... fanpage.it

