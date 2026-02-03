Quindici anni dopo l’omicidio di Antonella Alfano, la sorella Rossana denuncia di sentirsi ancora abbandonata dalla città. “Nessuno si è mai interessato di mia nipote e di noi”, dice. La famiglia continua a vivere il dolore senza ricevere riconoscimento o attenzione, nonostante siano passati tanti anni e diversi sindaci. La ferita resta aperta, e Rossana spera ancora che qualcuno si ricordi di loro.

Il carabiniere Salvatore Rotolo, che dopo averla uccisa ha dato fuoco al cadavere e ha simulato un incidente, è tornato libero da poche settimane. "Solo un'associazione di Catania ci è stata vicina, nessun sindaco l'ha mai ricordata. Complice libero? Erano in due" "Mia sorella è stata dimenticata, dal 2011 sono passati 15 anni e si sono susseguiti tre sindaci ma nessuno ha mai pensato a sua figlia e a noi". Rossana Alfano, sorella di Antonella, la giovane trovata senza vita il 5 febbraio 2011 nella sua auto in fiamme, finita in una piccola scarpata nella pineta in fondo a via Nuova Favara, ha ancora tanta rabbia.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Approfondimenti su Antonella Alfano

Trentatre anni fa, Beppe Alfano, giornalista vittima della mafia, perse la vita.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Antonella Alfano

Argomenti discussi: Fece scomparire le figlie e si suicidò a Cerignola: 15 anni fa il dramma delle gemelline Alessia e Livia Schepp. Le tappe, le false piste e la speranza della madre; Quindici anni fa l'omicidio di Antonella Alfano, la sorella Rossana: La città l'ha dimenticata - AgrigentoNotizie; Social, in Francia off limits per gli under 15. Ecco a che punto siamo in Italia; Fumo, a parità di sigarette totali, aver iniziato a 16 anni fa più danni che a 30.

L’Avvocato Risponde, quindici anni di informazione utile: quasi dieci milioni di visite complessiveLa storica rubrica di 7giorni.info celebra un traguardo importante, costruito nel tempo grazie al lavoro costante dell’Avvocato Luigi Lucente ... 7giorni.info

L'Accademia del volo Cepu ha una nuova casa per formare pilotiUna sede da 420 metri quadrati con uffici e aule studio. Il dirigente responsabile Marco Corridori: Orgoglioso di questo progetto ... corrieredellumbria.it

Appuntamento con Rita Bompadre e il mondo dei libri Eccoci di nuovo immersi nel mondo dei libri grazie a Rita Bompadre. Oggi ci presenta infatti nuove #letture e #recensioni di libri di poesia. “Linfa rara è la lacrima di una cicala” di Antonella Alfano (Eretica - facebook.com facebook