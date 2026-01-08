Mafia 33 anni fa l’assassinio di Beppe Alfano La premier ne ricorda il coraggio | non piegò mai la testa

Trentatre anni fa, Beppe Alfano, giornalista vittima della mafia, perse la vita. La sua testimonianza e il suo impegno sono ancora oggi un esempio di coraggio e dedizione nella lotta contro l’illegalità. Ricordare Alfano significa riaffermare l’importanza della libertà di stampa e della verità. La memoria di questa tragedia invita a mantenere alta l’attenzione sul tema della legalità e della giustizia.

"Trentatré anni dalla scomparsa del giornalista Beppe Alfano, brutalmente ucciso dalla mano mafiosa. Oggi ricordiamo il suo coraggio e la sua forte dedizione nella continua ricerca della verità. A noi il compito di rendere memoria a un uomo che non ha piegato la testa e di proseguire nell'azione di lotta contro ogni forma di mafia e corruzione". Così, in un post sui social la premier Giorgia Meloni omaggia la figura del cronista de La Sicilia ammazzato la sera dell'8 gennaio del 1993, a Barcellona Pozzo di Gotto, a pochi passi dal centro storico, colpito da alcuni proiettili calibro 22 "spediti" da Cosa Nostra mentre era fermo alla guida della sua Renault 9.

Chiesti 16 anni di carcere per Franco Bonura, il vecchio boss della mafia palermitana. A 82 anni aveva ripreso le redini del clan dell'Uditore - facebook.com facebook

A 46 anni dall’assassinio di Piersanti Mattarella per mano della mafia a Palermo, rendiamo omaggio al suo alto impegno istituzionale. Il suo esempio è ancora vivo, simbolo di una Sicilia che ha scelto legalità, coraggio e rinascita. x.com

