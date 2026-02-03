Qui Castelfidardo Ora i biancoverdi non possono più fallire

Questa volta il Castelfidardo non può più permettersi di sbagliare. La squadra si prepara a una partita decisiva, anche se non era contro l’Ancona il match in cui avrebbe dovuto cercare punti salvezza. La pressione cresce, e i biancoverdi sanno di non poter più perdere terreno in classifica. La sfida si avvicina, e tutti guardano con attenzione.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.