Più vicini che mai alla pace dal Donbass alla Crimea | tutti i nodi irrisolti che possono far fallire il negoziato tra Ucraina e Russia

Le tensioni tra Ucraina e Russia continuano a rappresentare un tema di grande attenzione internazionale. Nonostante le dichiarazioni positive, permangono numerosi nodi irrisolti che potrebbero compromettere il percorso verso una soluzione pacifica. Analizziamo i principali ostacoli e le questioni ancora aperte, dal Donbass alla Crimea, per comprendere meglio le sfide di un possibile accordo tra le parti.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che Ucraina e Russia sono “più vicine che mai” a un accordo di pace. Nonostante ciò, i negoziati potrebbero comunque fallire e lasciare che la guerra si trascini ancora per anni. Trump ha parlato mentre ospitava il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo resort in Florida. In precedenza aveva avuto quella che ha descritto come una “ eccellente ” conversazione telefonica di due ore e mezza con il presidente russo Vladimir Putin. Trump ha insistito di credere che Putin voglia la pace. Ma la Russia ha lanciato nuovi attacchi contro l’Ucraina mentre Zelensky volava negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Notizie.com

