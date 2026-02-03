L’architetto Tiziano Lera ha inciso una dedica alla moglie su una delle panchine di Marina di Massa. Le panchine di marmo, posizionate in piazza, sono state realizzate dall’architetto su richiesta del Comune. La dedica rende il monumento ancora più speciale per chi la guarda.

Panchine con dedica incisa nel marmo. Sono quelle disegnate dall’architetto Tiziano Lera per contro dell’amministrazione comunale per la piazza di Marina di Massa. Non certo sgradita quella di Giovanni Pascoli per la città incisa sul marmo bianco della panchina: "Siede Massa tra lucida verzura d’aranci, a specchio del Tirreno mare; vedi tagliente dietro di lei spiccare come uno zaffiro immenso la Tambura". Ma qualche perplessità l’ha provocata la frase dedicata alla moglie dallo stesso architetto, anche lei incisa nel marmo di un’altra panchina pubblica. A far notare l’inappropriatezza del luogo scelto dall’architetto per la dedica personale è Stefano Benedetti, presidente dell’associazione “Massa Città Nuova”, che ironizza su "manie di grandezza e petulanze pubbliche diffuse". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Quella dedica alla moglie incisa dall’architetto Lera sulla panchina di Marina

