Damiano David e Dove Cameron presto sposi | tutto sui loro sorprendenti anelli di fidanzamento che sono due e hanno tanto di dedica d' amore incisa

Damiano David e Dove Cameron hanno annunciato il loro fidanzamento sui social, condividendo due anelli di fidanzamento con incisioni personalizzate. I gioielli rappresentano la loro promessa d'amore e sono stati scelti con cura, simbolo di un legame speciale. In questa occasione, i due hanno reso pubblica la loro relazione, offrendo uno sguardo intimo sulla loro storia e sui gesti che la rappresentano.

La coppia ha annunciato il fidanzamento ufficiale sui social mostrando gli anelli simbolo della loro promessa d'amore. Due concentrati di luce e design uniti da una dedica speciale.

