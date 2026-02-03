Queer Talks | parliamo di tutt? anche di te! alla biblioteca Bonincontro di Chieti

Da chietitoday.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 7 febbraio alle 17, la biblioteca “Marilia Bonincontro” di Chieti ospiterà il secondo appuntamento di

Sabato 7 febbraio, alle ore 17, la biblioteca “Marilia Bonincontro” di Chieti ospiterà il secondo appuntamento di "Aspettando il Festival", il ciclo di incontri che accompagna il Festival delle Biblioteche Sociali – “Biblioteca Corpo Vivo”, in programma dal 10 al 14 marzo. L’incontro “Queer Talks.🔗 Leggi su Chietitoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Chieti Bonincontro

“Aspettando il Festival…”: ciclo di incontri alla biblioteca Bonincontro di Chieti

Dal 31 gennaio alla biblioteca Bonincontro di Chieti prende avvio “Aspettando il Festival…”, un ciclo di incontri dedicati a temi di attualità, esperienze e riflessioni condivise.

“Tra epigrafia e archeologia: storie di uomini e donne di Teate in epoca romana” alla biblioteca Bonincontro

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Chieti Bonincontro

Argomenti discussi: Biblioteche che parlano, corpi che ascoltano: Queer Talks: parliamo di tutt?, anche di te!; MONTESPACCATO-CHIETI CALCIO FEMMINILE 4-3; Prospero: Vicinanza e solidarietà al poliziotto abruzzese aggredito a Torino, colpire chi serve lo Stato significa colpire la legalità.

Queer, di cosa parla il nuovo film di Luca Guadagnino: il libro a cui è ispirato, la trama e il trailerQuando esce Queer al cinema? Dopo una anteprima da remoto in diverse sale italiane il 29 marzo, Queer arriverà nei cinema il 17 aprile. Il film esce dopo il successo imprevedibile di Challengers, ... ilmattino.it

Queer di Luca Guadagnino è un’esperienza lisergica, tra desiderio e ossessione messicanaQueer non è un film sul desiderio. È il desiderio stesso che si fa film. Impalpabile, notturno, instabile. Luca Guadagnino continua il suo percorso dentro la carne e i fantasmi dell’identità, ma ... iodonna.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.