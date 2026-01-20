Aspettando il Festival… | ciclo di incontri alla biblioteca Bonincontro di Chieti

Dal 31 gennaio alla biblioteca Bonincontro di Chieti prende avvio “Aspettando il Festival…”, un ciclo di incontri dedicati a temi di attualità, esperienze e riflessioni condivise. Ogni appuntamento, alle ore 17, offre uno spazio di confronto e teatro, preparando il pubblico all’evento finale del festival “Biblioteca Corpo Vivo”. Un’occasione per approfondire, dialogare e avvicinarsi alle tematiche che caratterizzeranno l’appuntamento culturale.

Da sabato 31 gennaio, alle ore 17, alla biblioteca sociale “Marilia Bonincontro” parte “Aspettando il Festival.”, un percorso culturale che si presenta come un ciclo di incontri tra attualità, esperienze, riflessioni condivise e teatro che anticipa e condurrà al festival “Biblioteca Corpo Vivo -.🔗 Leggi su Chietitoday.it La biblioteca Bonincontro riprende le attività tra laboratori e incontri, verso il Festival delle biblioteche sociali: il programma trimestraleLa biblioteca Bonincontro di Chieti Scalo riprende le attività con un programma trimestrale di laboratori e incontri, in vista del Festival delle biblioteche sociali. Leggi anche: La casa editrice fondata da Cecchetti compie 25 anni, ciclo di incontri alla Biblioteca Malatestiana La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Alla Biblioteca Bonincontro prende il via Aspettando il Festival…: incontri tra attualità, dialogo e teatro; Festival Off, tre libri aprono il percorso del 2026; Join the Cultural Journey: Aspettando il Festival in Chieti; Chieti, parte Aspettando il Festival con incontri di attualità, teatro e riflessioni condivise alla Biblioteca Marilia Bonincontro. Tre presentazioni letterarie inaugurano “Festival Off – Aspettando il Festival del Libro”, il ciclo di incontri che accompagnerà L’Aquila verso la nuova edizione di L’Aquila Città del Libro – Festival Letterario Aquilano, in programma nell’anno di L’Aquila Capitale - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.