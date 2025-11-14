Tra epigrafia e archeologia | storie di uomini e donne di Teate in epoca romana alla biblioteca Bonincontro

Venerdì 21 novembre, alle ore 18, alla biblioteca Bonincontro di Chieti Scalo, per il ciclo di incontri Salotti culturali Masci, c'è l'evento “Tra epigrafia e archeologia: storie di uomini e donne di Teate in epoca romana”.Sarà messo in evidenza come e perché Teate ebbe anche in epoca romana un. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

