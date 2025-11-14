Tra epigrafia e archeologia | storie di uomini e donne di Teate in epoca romana alla biblioteca Bonincontro

Chietitoday.it | 14 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 21 novembre, alle ore 18, alla biblioteca Bonincontro di Chieti Scalo, per il ciclo di incontri Salotti culturali Masci, c'è l'evento “Tra epigrafia e archeologia: storie di uomini e donne di Teate in epoca romana”.Sarà messo in evidenza come e perché Teate ebbe anche in epoca romana un. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

