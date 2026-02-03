Quasi 2 tonnellate di materiali raccolti dagli studenti di Montesilvano con Riciclosa | il Delfico guida la classifica

Gli studenti di Montesilvano hanno raccolto quasi 2 tonnellate di materiali destinati al riciclo durante l’edizione 2025-2006 di “Riciclosa”. L’istituto Delfico si conferma in testa alla classifica, seguito dalla Villa Verrocchio. I ragazzi si sono messi in gioco con entusiasmo, contribuendo a un gesto concreto per l’ambiente. La competizione tra le scuole del territorio continua, e i risultati di quest’anno dimostrano che l’impegno degli studenti può fare la differenza.

Si tratta della prima pesata per l’iniziativa promossa dall’associazione Amare Montesilvano che coinvolge quest’anno tre istituti comprensivi, suddivisi in 14 plessi, per un totale di 2.054 alunni (604 dell’infanzia, 1.280 della primaria e 170 della secondaria). Per loro un gioco attraverso cui imparare del riciclo e dunque della tutela dell'ambiente, ma anche una vera sana competizione. Sì perché alla fine c’è anche un vincitore e a guidare la classifica è, dopo la prima pesata da 1.980,57 chilogrammi di materiali è l’istituto Delfico con un totale di 1.114,26 chilogrammi raccolti (coinvolgendo 4 plessi tra infanzia e primaria).🔗 Leggi su Ilpescara.it

