Mostra alla Cittadella della Pesca Manufatti con materiali di recupero realizzati dagli studenti del liceo

Viene inaugurata alla Cittadella della Pesca una mostra dedicata ai manufatti realizzati dagli studenti del liceo Portus. L’esposizione mette in evidenza la creatività e l’attenzione all’ambiente, con opere realizzate utilizzando materiali di recupero. Un’occasione per valorizzare il talento giovanile e promuovere pratiche sostenibili nel rispetto del patrimonio marittimo.

Portus: si inaugura alla Cittadella della Pesca un’esposizione di manufatti realizzati con materiali di recupero. È il primo evento organizzato dagli studenti del liceo Barsanti e Matteucci per il Progetto Ri-Generazioni. Il taglio del nastro avverrà sabato alle 16 al Portus. Chi mai potrebbe sperare di trovare qualcosa di prezioso in spiaggia a dicembre? Eppure ci sono persone capaci di rinvenire qualcosa di prezioso anche d’inverno sulla spiaggia di Viareggio. Un artista come Andrea Moneta, in grado di riconoscere e selezionare straccali di legno lavorati dall’azione delle onde, intravedere volti o figure in forme casuali o ambigue. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Mostra alla Cittadella della Pesca. Manufatti con materiali di recupero realizzati dagli studenti del liceo

Mostra alla Cittadella della Pesca. Manufatti con materiali di recupero realizzati dagli studenti del liceo - Gli insegnanti e gli allievi del Barsanti e Matteucci sono stati capaci di creare, documentare, descrivere e anche fotografare le varie fasi di trasformazione di questi oggetti di scarto in vere opere ... Secondo lanazione.it

Ultimissimi giorni della mostra, passate a trovarmi... ? Cittadella.... - facebook.com Vai su Facebook

Si è tenuta oggi la Conferenza Progetto HEARTS presso la Cittadella di Monserrato. L'evento ha affrontato il tema della promozione del benessere mentale e della gestione dello stress. Inclusi presentazione dei risultati di progetto, mostra al Photovoice e un Vai su X