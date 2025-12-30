Veneto sempre più Plastic Free | quasi 95 tonnellate di rifiuti raccolti nel 2025

Nel 2025, il Veneto ha registrato una significativa raccolta di rifiuti, raggiungendo quasi 95 tonnellate di materiali recuperati. In particolare, il territorio di Padova ha contribuito in modo rilevante grazie all’impegno di cittadini, scuole e amministrazioni locali. Questi dati evidenziano l’attenzione crescente verso pratiche più sostenibili e la riduzione dell’uso della plastica nella regione.

