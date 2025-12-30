Veneto sempre più Plastic Free | quasi 95 tonnellate di rifiuti raccolti nel 2025
Nel 2025, il Veneto ha registrato una significativa raccolta di rifiuti, raggiungendo quasi 95 tonnellate di materiali recuperati. In particolare, il territorio di Padova ha contribuito in modo rilevante grazie all’impegno di cittadini, scuole e amministrazioni locali. Questi dati evidenziano l’attenzione crescente verso pratiche più sostenibili e la riduzione dell’uso della plastica nella regione.
Padova e provincia chiudono il 2025 con numeri significativi per l’ambiente: quasi 95 tonnellate di rifiuti raccolti in tutta la regione, di cui una quota rilevante proveniente dal territorio padovano grazie all’impegno dei cittadini, delle scuole e delle amministrazioni locali. Plastic Free. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Leggi anche: Plastic Free in azione alle Mole: oltre due quintali di rifiuti raccolti
Leggi anche: Clean up dei volontari di Plastic Free in piazza Umberto: raccolti 70 chili di rifiuti
Plastic Free Onlus, in Veneto raccolte 2,8 tonnellate di plastica - 100 cittadini e studenti sensibilizzati, nell'ambito della mobilitazione ... ansa.it
Comuni Plastic Free, promossi con il massimo dei «voti» Mogliano Veneto e Legnago. A loro «tre tartarughe» - Per il terzo anno consecutivo Mogliano Veneto è stata investita del riconoscimento “Plastic Free”, ideato e promosso dall’omonima organizzazione di volontariato impegnata ... ilgazzettino.it
Litorale Veneto ripulito da 6 tonnellate di rifiuti - 420 chilogrammi di plastica e rifiuti abbandonati lungo le coste del Veneto recuperati nella prima edizione di Mare d'Amare, l'evento promosso da Plastic Free Onlus che ha coinvolto 530 ... ansa.it
Oltre 40 tonnellate di #rifiuti raccolti nel solo #DeltadelPo #veneto, Plastic Free Odv Onlus denuncia una situazione drammatica ma rilancia su educazione, inclusione e collaborazione con le istituzioni. #Rovigo #ambiente - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.