I concerti della Città di Scandicci - Opencitywinter 2025 -Concerto del quartetto Gynaikos

Firenzetoday.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 30 novembre 2025 – ore 11.00Nell'ambito della rassegna OpenCityWinter 2025, con il contributo del Comune di Scandicci, si terrà il Concerto del Quartetto GynaikosCostanza Gabbrielli, Emma Zebi – violino - Giorgia Bartoccini – viola - Benedetta Matteoli - violoncelloProgramma:FELIX. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Concerti d’inverno. Si parte domenica - Comincia domenica la nuova stagione dei Concerti della Città di Scandicci – Inverno 2025, promossa dal Centro Arte Vito Frazzi,... Lo riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Concerti Citt224 Scandicci Opencitywinter