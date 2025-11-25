I concerti della Città di Scandicci - Opencitywinter 2025 -Concerto del quartetto Gynaikos
Domenica 30 novembre 2025 – ore 11.00Nell'ambito della rassegna OpenCityWinter 2025, con il contributo del Comune di Scandicci, si terrà il Concerto del Quartetto GynaikosCostanza Gabbrielli, Emma Zebi – violino - Giorgia Bartoccini – viola - Benedetta Matteoli - violoncelloProgramma:FELIX. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
