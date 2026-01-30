I Concerti della Normale | Giuseppe Albanese al pianoforte
Martedì sera al Teatro Verdi di Pisa, Giuseppe Albanese si esibirà in un concerto che promette emozioni. Il famoso pianista italiano, tra i più richiesti della sua generazione, suonerà un programma dedicato ai grandi compositori dell’epoca. L’evento fa parte della stagione dei Concerti della Normale e si svolgerà alle 21.
Martedì 3 febbraio alle ore 21 al Teatro Verdi di Pisa, la LIX Stagione de I Concerti della Normale ospiterà Giuseppe Albanese, uno tra i più richiesti pianisti italiani della sua generazione, che offrirà al pubblico un programma tutto incentrato sull'opera di grandi compositori dell'era romantica: Mendelssohn-Bartholdy, Weber, Tausig, Granados e Albéniz. Biglietti presso il Teatro Verdi di Pisa e on line su Vivaticket.
