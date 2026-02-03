Quando partono gli italiani nella prima prova di discesa alle Olimpiadi 2026 | n di pettorale orari esatti tv

Domani a Bormio gli italiani scendono in pista per la prima prova di discesa maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La gara inizia alle 11, con cinque azzurri pronti a sfidarsi sul ghiaccio. I pettorali sono già stati assegnati e gli atleti si preparano a scendere contro il tempo, in un appuntamento che potrebbe già dare indicazioni importanti sulla corsa alle medaglie.

Saranno cinque gli azzurri al via della prima prova cronometrata della discesa maschile di sci alpino di Bormio (Italia), valida per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026: domani, mercoledì 4 febbraio, l’azione scatterà alle ore 11.30 e saranno 45 gli atleti in gara, con 18 Paesi rappresentati. Salvo interruzioni o ritardi, Florian Schieder partirà col 7 alle 11.41.10, Dominik Paris col 14 alle 11.49.55, Giovanni Franzoni col 15 alle 11.51.10, Mattia Casse col 16 alle 11.52.25, Christof Innerhofer col 29 alle 12.08.40. Per la prima prova cronometrata della discesa maschile di sci alpino delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, la diretta tv non sarà fruibile, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Eurosport1, DAZN, Discovery Plus ed HBO Max, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it





