Quando partono Paris e gli italiani nella prima prova di discesa a Wengen 2026 | orari n di pettorale tv

La prima prova di discesa maschile a Wengen 2026 si svolgerà martedì 13 gennaio alle 12. Otto atleti italiani, tra cui Paris, prenderanno parte alla sessione. La gara si terrà in Svizzera ed è valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. Gli orari, i numeri di pettorale e la copertura televisiva saranno disponibili per seguire l’evento in modo dettagliato.

Saranno otto gli azzurri al via della prima prova cronometrata della discesa maschile di Wengen (Svizzera), valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: domani, martedì 13 gennaio, l’azione scatterà alle ore 12.30 e saranno 63 gli atleti in gara, con 15 Paesi rappresentati. Salvo interruzioni, Mattia Casse col 4 partirà alle 12.36.00, Dominik Paris col 12 partirà alle 12.46.45, Florian Schieder col 16 alle 12.51.45, Giovanni Franzoni col 24 alle 13.01.45, Guglielmo Bosca col 34 alle 13.14.15, Christof Innerhofer col 39 alle 13.20.30, Benjamin Jacques Alliod col 43 alle 13.25.30 e Marco Abbruzzese col 59 alle 13. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it

