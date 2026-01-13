Domani, martedì 13 gennaio, alle ore 12, prenderà il via la prima prova di discesa maschile di Wengen, valida per la Coppa del Mondo 2025-2026. Otto gli italiani in gara, con dettagli su orari, numeri di pettorale e trasmissione televisiva. La competizione rappresenta un primo importante passo nella stagione sciistica di quest’anno.

Saranno otto gli azzurri al via della prima prova cronometrata della discesa maschile di Wengen (Svizzera), valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: domani, martedì 13 gennaio, l’azione scatterà alle ore 12.30 e saranno 63 gli atleti in gara, con 15 Paesi rappresentati. LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA DI DISCESA A WENGEN DALLE 12.30 LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM FEMMINILE DI FLACHAU ALLE 17.45 E 20.45 Salvo interruzioni, Mattia Casse col 4 partirà alle 12.36.00, Dominik Paris col 12 partirà alle 12.46.45, Florian Schieder col 16 alle 12.51.45, Giovanni Franzoni col 24 alle 13.01.45, Guglielmo Bosca col 34 alle 13. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando partono Paris e gli italiani oggi, prima prova discesa Wengen 2026: orari, n. di pettorale, tv

