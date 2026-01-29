Carnevale di Venezia 2026 quando inizia e finisce | il programma di feste e parate e i costi

Il Carnevale di Venezia 2026 si terrà dal 31 gennaio al 17 febbraio. Per quasi tre settimane, le vie della città si riempiranno di maschere, sfilate e feste. Il tema di quest’anno sarà Olympus, in onore delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Gli organizzatori hanno annunciato un programma ricco di eventi, con parate, spettacoli e momenti di festa che coinvolgeranno residenti e turisti. I costi per partecipare a alcune attività variano, ma l’atmosfera di questa tradizionale festa rimane unica nel

Il Carnevale di Venezia si svolge dal 31 gennaio al 17 febbraio 2026 e il tema sarà Olympus, per onorare le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Ecco gli eventi principali.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Carnevale Venezia2026 Carnevale 2026: quando inizia e quando finisce il rito ambrosiano Il Carnevale 2026 si avvicina, portando con sé le tradizioni del rito ambrosiano e l’atmosfera festosa tipica di questo periodo. Carnevale 2026, tutte le date: quando inizia e quando finisce con il Martedì Grasso Il Carnevale 2026 si svolgerà tra febbraio e marzo, con date variabili a seconda del calendario e delle tradizioni locali, come il rito romano e quello ambrosiano. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Carnevale Venezia2026 Argomenti discussi: Carnevale del Gusto 2026; Tutte le sfilate di carri allegorici in programma al Carnevale di Venezia; 17. Carnevale Internazionale dei ragazzi dal 7 al 15 febbraio 2026; Il Carnevale Venezia 2026 celebra le Olimpiadi con Olympus - Alle origini del gioco. Carnevale 2026: le destinazioni più belle in Italia e in EuropaGuida completa al Carnevale 2026: le migliori destinazioni in Italia e in Europa. Da Venezia a Viareggio, da Nizza a Colonia, tutte le date e gli eventi ... lifestyleblog.it Carnevale di Venezia 2026: via alla festa tra balli, acqua e spirito olimpicoTra balli in stile Bridgerton, cortei acquei e tradizioni storiche, la città inaugura un’edizione ispirata alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 ... interris.it VENEZIA CARNEVALE DELLA CULTURA Il programma del Carnevale della Cultura è stato illustrato oggi a Ca’ Farsetti per giungere anche nei teatri e musei. Sono in calendario eventi nei teatri cittadini, dal Goldoni che propone Mirandolina, un’inedita rivisit - facebook.com facebook L’Olimpo delle Arti scende a Venezia! Concerti e proiezioni cinematografiche, pièce teatrali e racconti, mostre e visite guidate, laboratori e attività ludico-didattiche, performance d’arte varia: il programma culturale del #CarnevaleVenezia2026 entra n x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.