Tratti di marciapiedi pericolosi e scarsa segnaletica | il dossier Via dei Filosofi consegnato alla Giunta

La Giunta di Perugia ha ricevuto un dossier che denuncia tratti di marciapiedi pericolosi e una segnaletica scarsa in via dei Filosofi. Il documento punta il dito contro alcune zone del quartiere residenziale storico, a pochi passi dalle mura della città vecchia. Ora si attendono interventi concreti per mettere in sicurezza pedoni e automobilisti.

L'ordine del giorno della maggioranza approvato in consiglio. Ecco cosa si chiede per garantire la sicurezza di pedoni e residenti in questo storico quartiere perugino Migliorare la viabilità e la sicurezza stradale in uno dei quartieri residenziali storici di Perugia a pochi metri dalle mura della città vecchia: ovvero tutta l'area di via dei Filosofi. Ora l'amministrazione comunale di Perugia ha anche questo dossier da affrontare, progettare e finanziare dopo che è stato votato – anche parte della minoranza ha espresso il suo sì – l'ordine del giorno della maggioranza di centrosinistra nell'ultimo consiglio comunale incentrato proprio sullo stato della segnaletica e dei marciapiedi in via dei Filosofi.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

