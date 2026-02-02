Tratti di marciapiedi pericolosi e scarsa segnaletica | il dossier Via dei Filosofi consegnato alla Giunta

Da perugiatoday.it 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Giunta di Perugia ha ricevuto un dossier che denuncia tratti di marciapiedi pericolosi e una segnaletica scarsa in via dei Filosofi. Il documento punta il dito contro alcune zone del quartiere residenziale storico, a pochi passi dalle mura della città vecchia. Ora si attendono interventi concreti per mettere in sicurezza pedoni e automobilisti.

L'ordine del giorno della maggioranza approvato in consiglio. Ecco cosa si chiede per garantire la sicurezza di pedoni e residenti in questo storico quartiere perugino Migliorare la viabilità e la sicurezza stradale in uno dei quartieri residenziali storici di Perugia a pochi metri dalle mura della città vecchia: ovvero tutta l'area di via dei Filosofi. Ora l'amministrazione comunale di Perugia ha anche questo dossier da affrontare, progettare e finanziare dopo che è stato votato – anche parte della minoranza ha espresso il suo sì – l'ordine del giorno della maggioranza di centrosinistra nell'ultimo consiglio comunale incentrato proprio sullo stato della segnaletica e dei marciapiedi in via dei Filosofi.🔗 Leggi su Perugiatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Via dei Filosofi

"Chieti, capitale dello sport e dei crateri, fra strade colabrodo e marciapiedi pericolosi": lo sfogo di un cittadino

Accesso Nord Ovest, Pd: "Viabilità in crisi, tratti pericolosi e smog. Quando la fine dei lavori?"

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Via dei Filosofi

Argomenti discussi: Nuovi spazi verdi, ma in via della Repubblica serve sicurezza: Marciapiedi sconnessi e pericolosi - FoggiaToday; Il Comitato della Riforma scrive al sindaco: Marciapiedi pericolosi, parcheggi insufficienti e servizi guasti · CosenzaChannel.it; Insieme per Foggia sollecita il Comune: Intervenire sui marciapiedi degradati di via della Repubblica; Candia Canavese, vietato camminare: i marciapiedi sono riservati alle auto.

tratti di marciapiedi pericolosiIl Comitato della Riforma scrive al sindaco: Marciapiedi pericolosi, parcheggi insufficienti e servizi guastiLa nota indirizzata al primo cittadino denuncia criticità diffuse tra viabilità, sicurezza pedonale e manutenzione urbana ... cosenzachannel.it

I marciapiedi trasformati in pericolose trappole (non per colpa delle buche)A Monza la passeggiata per una persona con disabilità visiva diventa una trappola. Rischio cadute o investimento per chi, ipovedente o cieco, cammina da solo lungo i marciapiedi della città di ... monzatoday.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.