Notte di tempesta sull' Agrigentino | il vento è arrivato a 68 Km h alberi e pali dell' illuminazione abbattuti al suolo

Nella notte sull'Agrigentino si è verificata una forte tempesta, con vento che ha raggiunto i 68 kmh. Alberi e pali dell'illuminazione sono stati abbattuti, ma al momento non si registrano emergenze significative. Il Centro Operativo Comunale di Agrigento, in stretto contatto con il comando provinciale dei vigili del fuoco, monitora la situazione per garantire la sicurezza della zona.

Per i pompieri è stato uno stillicidio: numerose le richieste d'intervento in tutta la provincia. Non ci sono state però emergenze, né feriti, anche se ancora non è finita. Nuova giornata di sopralluoghi e monitoraggi per la Protezione civile comunale. I sindaci sono in costante collegamento con il prefetto. Ecco nel dettaglio com'è andata Notte di tempesta, quella appena trascorsa, anche sull'Agrigentino. Notte che non ha provocato - stando al primissimo punto della situazione fatto con il Coc di Agrigento che è in costante contatto con il comando provinciale dei vigili del fuoco - emergenze.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

La tempesta di vento non è ancora entrata nel vivo, gli alberi iniziano però già a collassare

