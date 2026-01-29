La nuova casa dell' acqua gratis per tutti vicino all' Arena Santa Giulia per le Olimpiadi
Una fontana di acqua gratis apre vicino all’Arena Santa Giulia, a Brescia. La nuova casa dell’acqua offre bevande gratuite a chi assisterà alle gare di hockey su ghiaccio delle Olimpiadi invernali. La trovano tutti gli spettatori, senza dover spendere un euro. La postazione si trova in largo Anselmo Guerrieri Gonzaga, proprio vicino all’impianto che ospiterà le partite. La città si prepara a vivere le Olimpiadi con una novità che piace già ai più.
Acqua gratis in largo Anselmo Guerrieri Gonzaga, vicino all'Arena Santa Giulia, per gli spettatori del nuovo impianto che ospiterà le partite di hockey su ghiaccio alle Olimpiadi invernali che stanno per disputarsi. L'ha installata MM, che gestisce tra l'altro il servizio idrico milanese. Con il.🔗 Leggi su Milanotoday.it
Approfondimenti su Arena Santa Giulia
Milano Cortina 2026, la corsa verso le Olimpiadi: ‘dentro’ il debutto dell’Arena Santa Giulia
Milano Cortina 2026 si avvicina, segnando un momento importante nel processo di preparazione delle Olimpiadi.
Olimpiadi, le stelle dell’NHL tremano davanti alle condizioni dell’Arena Santa Giulia: “Non è pronta”
L'Arena Santa Giulia è al centro dell'attenzione in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina, con preoccupazioni riguardo alle condizioni di preparazione dell'impianto.
Ultime notizie su Arena Santa Giulia
Argomenti discussi: A Rovereto la nuova Casa della Comunità Beniamo Condini; Padania Acque: a Pizzighettone è attiva la nuova casa dell’acqua; Attiva la Fonte delle filande: apre la nuova casa dell’acqua di Padania Acque; Nasce Taekwondo Plus, la nuova casa del Taekwondo su Sportface TV.
La nuova casa dell'acqua (gratis per tutti) vicino all'Arena Santa Giulia per le OlimpiadiLa casa dell'acqua di Santa Giulia sarà utile per chi frequenta la scuola Guerrieri Gonzaga, il mercato comunale e l'oratorio della Beata Vergine Addolorata in Morsenchio, oltre a tutti gli abitanti ... milanotoday.it
ISEE 2026, cosa cambia con la nuova riforma: dall’esclusione della prima casa ai figliLa Manovra 2026 interviene sul calcolo dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) nelle more di un adeguamento dell’apposito regolamento ... leggioggi.it
#Buongiorno. Stamattina, nella Chiesa di San Nicoló l'Arena è andato in scena un altro matinée straordinario dello spettacolo AGATA La Santa Fanciulla, per le scuole catanesi, offerto da Eris Formazione, la scuola dei mestieri, e prodotto da Buongiorno Sicili facebook
Milano Cortina -11: Gl events responsabile infrastrutture temporanee. Arena Santa Giulia, Predazzo e Cortina tra siti coinvolti #ANSA x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.