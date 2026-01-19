Italia | 54,6 miliardi di euro in mano a 79 persone e in 11 milioni sono a rischio povertà anche il 15 per cento di occupati Oxfam | Nel baratro della disuguaglianza nel mondo 18300 miliardi di dollari in mano a circa tremila persone

In Italia, 79 persone detengono un patrimonio di 54,6 miliardi di euro, mentre oltre 11 milioni di cittadini, incluso il 15% di occupati, sono a rischio povertà. A livello globale, circa tremila individui possiedono 18.300 miliardi di dollari, secondo Oxfam. Questi dati evidenziano le crescenti disuguaglianze economiche che coinvolgono sia il nostro Paese che il mondo.

Le 79 persone italiane più ricche accumulano complessivamente patrimoni per 54,6 miliardi di euro. Nel nostro stesdo Paese sono a rischio povertà undici milioni di persone compreso il 15 per cento di chi ha un lavoro. Negli ultimi quindici anni la ricchezza complessiva in Italia è aumentata di duemila miliardi di euro di cui il 91 per cento è andato al 5 per cento più ricco della popolazione. Sono alcuni dati che emergono dal rapporto Oxfam “Nel baratro della disuguaglianza”. Su scala mondiale, ad esempio, oltre tremila miliardari, i più ricchi del pianeta, si spariscono 18300 miliardi di dollari. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it

