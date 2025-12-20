La scrittrice americana ha annunciato l’ammontare eccezionale che ha versato, nel corso del 2025, ad associazioni e istituzioni. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Nel 2025, MacKenzie Scott, l’ex moglie di Jeff Bezos, ha donato più di 7 miliardi di dollari

Martedì, la miliardaria filantropa MacKenzie Scott ha pubblicato il suo annuncio annuale delle donazioni filantropiche. Le sue donazioni hanno raggiunto i 7,2 miliardi di dollari, l’importo annuo più alto dall’inizio della pubblicizzazione delle sue erogazioni nel - facebook.com facebook