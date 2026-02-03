Punta la pistola contro la madre la sorella e gli agenti

Un uomo di 50 anni è stato arrestato ieri a Brescia dopo aver puntato una pistola contro la madre, la sorella e gli agenti intervenuti. L’uomo, completamente ubriaco, si è comportato in modo aggressivo e ha minacciato le persone che cercavano di calmarlo. La polizia è intervenuta in centro città e, dopo averlo bloccato, lo ha portato in commissariato. Nessuno si è ferito, ma l’episodio ha creato scompiglio tra i residenti.

Completamente ubriaco, punta la pistola addosso alla madre, alla sorella e persino ai poliziotti. Protagonista un cinquantenne bresciano, arrestato dalla polizia di Stato in centro città. Gli agenti della Volante poco prima erano intervenuti urgentemente in un appartamento dove era stato chiesto aiuto al 112: il pregiudicato aveva minacciato di morte i familiari, aggredendoli, picchiandoli e tenendoli sotto scacco con un'arma. Una situazione che pare continuasse da qualche tempo, con vessazioni e botte pressoché quotidiane, a tal punto che madre e sorella del violento temevano per la loro incolumità.

