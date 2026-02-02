Terrore a Brescia 50enne punta la pistola alla testa di madre e sorella | il racconto delle due donne

Una donna di 50 anni è stata arrestata a Brescia dopo aver minacciato con una pistola la madre e la sorella. Le due donne hanno raccontato di essere state aggredite e impaurite, mentre l’uomo si è scagliato contro di loro con comportamenti violenti. La polizia è intervenuta e ha bloccato il 50enne, che ora si trova in cella. La vicenda ha scosso la città e riaperto il dibattito sulla sicurezza domestica.

Eseguito un arresto a Brescia. Un uomo di 50 anni è stato fermato dalla Polizia dopo aver minacciato di morte la madre e la sorella con una pistola, agendo in evidente stato di ubriachezza. L’intervento è stato richiesto tramite il numero di emergenza e ha portato al sequestro di armi e munizioni. Il provvedimento di ammonimento è stato emesso dal Questore della Provincia, Paolo Sartori, per prevenire ulteriori atti persecutori. L’intervento della Polizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato alcuni giorni fa nel centro cittadino di Brescia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Un uomo a Brescia ha perso il controllo in casa, minacciando di uccidere madre e sorella.

