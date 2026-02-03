Questa mattina il prezzo dell’energia elettrica in Italia ha subito una forte variazione. In alcune ore, il costo si è alzato notevolmente, mentre in altre è rimasto più basso. La situazione si muove velocemente e fa capire come il mercato sia molto volatile in questo periodo.

Il Prezzo Unico Nazionale (PUN) dell’energia elettrica ha registrato una forte variazione oraria nel corso della giornata di oggi, con un andamento che evidenzia una netta differenziazione tra fasce orarie più economiche e più costose. Il prezzo medio del PUN oggi, 3 febbraio 2026, è salito a 0,1556 eurokWh. Questo valore si colloca in un andamento crescente rispetto alla giornata precedente, con un incremento pari a +0,0152 eurokWh. Le ore con il prezzo minimo sono state quelle notturne, tra le 2 e le 6, mentre la fascia oraria più elevata è stata quella pomeridiana, con il valore max di 0,1562 eurokWh registrato alle ore 19. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - PUN in caduta libera: quotazione oraria con forte variazione nel mercato italiano

Approfondimenti su PUN energia

