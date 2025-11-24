Ricordate quando vi abbiamo annunciato l’arrivo di Caduta Libera con Max Giusti su Canale 5? E ricordate anche della puntata zero The Wall registrata dallo stesso conduttore poche settimane fa in Grecia? Bene. Pare che a Cologno abbiano deciso: il preserale di Canale 5 -che segnerà il debutto di Max Giusti sulla rete ammiraglia del Biscione- vedrà il conduttore alle prese con entrambi i programmi. Possiamo anticiparvi, infatti, che sono prossime alla registrazione circa 40 puntate di Caduta Libera e altrettante di The Wall. Con una particolarità, alla quale ormai siamo abituati: a dettare la tabella di marcia saranno gli ascolti! A debuttare per primo, a termine di Avanti un Altro, dovrebbe essere Caduta Libera e, in base ai risultati registrati, si capirà quando trasmettere The Wall, le cui puntate potrebbero, dunque, andare in onda a distanza di parecchi mesi dalle registrazioni. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - BOOM! Max Giusti nel preserale di Canale 5 con Caduta Libera e The Wall