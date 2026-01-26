Federazione Moda Italia lancia l’allarme Zanzini | Il mercato sta scendendo in caduta libera
Federazione Moda Italia segnala un calo significativo nel settore moda, con il presidente Giammaria Zanzini che evidenzia una situazione critica. Pur ringraziando la Regione Emilia-Romagna per il supporto, si sottolinea la difficoltà crescente di imprese e negozi in un mercato in forte diminuzione. La situazione richiede attenzione e interventi mirati per fronteggiare questa fase di difficoltà.
Produzione in calo, export in sofferenza e chiusure di imprese: il sistema moda regionale affronta una fase critica. Federazione Moda Italia chiede interventi strutturali e nuove regole “Ringraziamo la Regione Emilia-Romagna per l’attenzione e le risorse messe in campo a sostegno del settore moda, ma non possiamo nascondere la gravità del momento che imprese e negozi stanno vivendo - dice il presidente di Federazione Moda Italia Confcommercio Emilia-Romagna, Giammaria Zanzini a commento dei lavori del Tavolo regionale permanente della Moda. “I dati parlano chiaro: produzione in calo, export in forte sofferenza e territori che registrano flessioni a doppia cifra, particolarmente pesanti come quelli di Piacenza, Ferrara, Rimini e Modena”.🔗 Leggi su Riminitoday.it
