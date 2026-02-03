Psycho Vandals – live da Empiria

I Psycho Vandals sono tornati in tour e questa volta hanno scelto Empiria per la loro data. La band di Savona ha portato sul palco tutta la loro energia, con un set potente e senza fronzoli. Oltre 200 concerti in Europa, un sound duro e una voce che non lascia scampo. La serata è stata un’esplosione di riff taglienti e adrenalina pura, come sempre.

Hard Rock Punk direttamente da Savona!I Psycho Vandals tornano in tour con tutta la loro potenza: un power trio esplosivo, oltre 200 concerti in Europa, riff taglienti, voci aggressive e pura energia sul palco.Line-upSaul Devil – Guitar & VoiceSteve Dazed – Bass & VoiceMarco Ryde – Drums

