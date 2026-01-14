Cena esperienziale da Empiria alla scoperta del Pansoto dei Camalli di Sottoripa

Domenica 18 gennaio alle 20, Empiria propone una cena esperienziale dedicata alla cucina tradizionale genovese. In collaborazione con Perfetto Chef, la serata è dedicata al Pansoto dei Camalli di Sottoripa, rivisitato nella sua versione storica. Un’occasione per scoprire i sapori autentici e le storie che accompagnano questa specialità portuale, in un ambiente che valorizza la cucina identitaria e narrativa di Genova.

Domenica 18 gennaio alle 20 Empiria inizia il suo percorso dedicato alla cucina identitaria e narrativa in collaborazione con Perfetto Chef, presentando una serata speciale che rende omaggio alla tradizione portuale genovese: il Pansoto dei Camalli di Sottoripa, nella sua versione storica con. 🔗 Leggi su Genovatoday.itImmagine generica

