Cena esperienziale da Empiria alla scoperta del Pansoto dei Camalli di Sottoripa

Domenica 18 gennaio alle 20, Empiria propone una cena esperienziale dedicata alla cucina tradizionale genovese. In collaborazione con Perfetto Chef, la serata è dedicata al Pansoto dei Camalli di Sottoripa, rivisitato nella sua versione storica. Un’occasione per scoprire i sapori autentici e le storie che accompagnano questa specialità portuale, in un ambiente che valorizza la cucina identitaria e narrativa di Genova.

Genova in un boccone: da Empiria cena con il Pansoto dei Camalli di Sottoripa - Domenica 18 gennaio 2026, alle ore 20 da Empiria (via dei Giustiniani 9R), è in programma una cena esperienziale tra cucina di porto, baccalà e memoria popolare.

