Iran prove di dialogo Pd-M5S-Avs Tra mozioni e piazza di domani

In vista della manifestazione di domani sull’Iran, si intensificano le interlocuzioni tra Pd, M5S e Avs. Nel Parlamento italiano si registrano segnali di dialogo, anche se ancora fragili, tra mozioni e posizioni divergenti. La situazione resta complessa, con atteggiamenti diversificati e alcuni dissensi interni. Questa fase di confronto evidenzia le difficoltà di un dialogo politico equilibrato su temi di rilevanza internazionale.

Roma, 15 gen. (askanews) – Prove di dialogo Pd-M5s-Avs, tra mozioni e la piazza di domani sull'Iran. Anche se in Parlamento l'operazione è riuscita solo a metà tra astensioni, equilibrismi e defezioni. Come sulle comunicazioni del ministro della Difesa Guido Crosetto sull'Ucraina. Quanto all'Iran, dopo il voto bipartisan in Senato di ieri, che ha visto l'astensione del Movimento sulla risoluzione proposta dai dem a sostegno delle proteste contro il regime dell'ayatollah Khomeyni, i Cinque Stelle hanno deciso di presentare oggi in commissione Esteri alla Camera una loro mozione, a prima firma Giuseppe Conte, su cui è confluito il sì del gruppo del Pd e di Avs.

Iran, colloquio con Tajani: “Roma può ospitare la ripresa del dialogo” - “Candidiamo Roma a ospitare la ripresa auspicabile dei colloqui senza intermediari tra Usa e Iran sul nucleare. quotidiano.net

Lo strappo del M5s sull'Iran toglie voce a chi protesta. Parla Alizadeh, attivista iraniana del Pd - "Il regime sta uccidendo migliaia di manifestanti, e penso che non avere una posizione unitaria e di denuncia chiara sul tema, non dia piena solidarietà, vicinanza e neanche aiuto al popolo iraniano", ... ilfoglio.it

È uscita la nostra #newsletter! Questa settimana parliamo della rivolta in Iran e delle prove di dialogo con Trump, del caso Trentini e Burlò in Italia e se sia davvero la fine di un incubo, e di come entrare a Pitti Uomo 109 tra date, orari e biglietti e di molto altro. - facebook.com facebook

Meloni e l'Iran. Tajani pronto a convocare l'ambasciatore. Prove di unità con il Pd, ma Conte si tiene le mani libere di @carusocarmelo x.com

