Prova a rapinare una donna sul treno 29enne denunciato

Una donna è stata vittima di un tentativo di rapina sul treno nella notte tra il 23 e il 24 gennaio. Un 29enne è stato denunciato dopo aver cercato di derubare la passeggera, che ha gridato e attirato l’attenzione. La polizia è intervenuta e ha fermato l’uomo poco dopo.

Momenti di paura per una donna che stava percorrendo in treno la tratta Como San Giovanni-Milano Rho nella notte del 24 gennaio. Un 29enne infatti l'ha aggredita tentando di derubarla poco prima della stazione di Seregno.Il fattoNella notte del 24 gennaio scorso, la donna stava viaggiando in.

