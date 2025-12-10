Si masturba davanti a una donna sul treno | 24enne denunciato

Un giovane di 24 anni è stato denunciato dopo aver molestato una donna a bordo di un treno regionale. L'episodio si è verificato in un momento in cui la carrozza era ancora poco affollata e i passeggeri pochi e sparsi. L'intervento delle forze dell'ordine ha portato all'identificazione e alla denuncia dell'autore.

Mentre la sua carrozza era ancora vuota e i pendolari sul treno erano pochi e sparsi, una donna è stata molestata sessualmente a bordo di un treno regionale. Il fatto è successo nella tarda mattinata di domenica 7 dicembre.Fortunatamente l’intervento della polizia locale di Seregno è stato. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

