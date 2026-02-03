**Andrea Sacchi nomina nuovo direttore del Pronto Soccorso di Pavullo l’incarico era rimasto vacante**

Andrea Sacchi è il nuovo direttore del Pronto Soccorso di Pavullo. Ha preso il posto del dottor Giovanni Violi, che ha lasciato l’incarico. La nomina è arrivata dopo che la posizione era rimasta vacante per alcuni mesi. Sacchi comincia subito a lavorare per organizzare meglio il servizio di emergenza nell’ospedale.

Il nuovo direttore del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Pavullo è Andrea Sacchi, che assume la posizione precedentemente occupata dal dottor Giovanni Violi. Il passaggio di ruolo si è verificato nel febbraio 2026, in seguito alla decisione del precedente dirigente di intraprendere un'altra strada professionale, dedicandosi all'assistenza territoriale come medico di medicina generale. Sacchi, laureato nel 2014 con lode presso l'Università di Modena e Reggio Emilia, è già da anni impegnato nel settore dell'emergenza e dell'urgente, in particolare presso il Pronto Soccorso di Pavullo, dove ha svolto funzioni di medico di accettazione d'urgenza e 118.

