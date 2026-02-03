Promozione Centese e Casumaro autorizzate a sognare grinta X Martiri sul campo del Felsina

Le squadre di Centese e Casumaro hanno ottenuto una vittoria importante nel campionato di Promozione. La Centese ha battuto il Felsina, mentre Casumaro ha superato gli avversari in trasferta. Entrambe le squadre ora guardano con più fiducia alla prossima giornata. Buona prestazione anche per X Martiri, che ha conquistato un risultato positivo, e Gallo e Masi Torello Voghiera si sono accontentate di un pareggio. La classifica inizia a muoversi, e le squadre sognano già la prossima sfida

Turno positivo per le ferraresi di Promozione. Vincono Centese, Casumaro e X Martiri, muovono la classifica con un pari Gallo e Masi Torello Voghiera. Ai piani alti la Centese consolida la seconda piazza grazie al successo per 3-1 nell'anticipo del sabato a Bentivoglio e al conseguente pareggio per 0-0 del Valsetta Lagaro: la formazione di mister Di Ruocco allunga così a +3 sul terzo posto ed accorcia anche sulla capolista Valsanterno, fermata sul pareggio dall'Atletico Castenaso. Tiene il passo il Casumaro che espugna il difficile campo del Monte San Pietro: avanti 2-0 e poi ripresa sul 2-2 dai padroni di casa, la truppa di mister Rambaldi trova il gol vittoria al minuto 86 grazie all'attaccante Govoni, all'ottavo sigillo del suo campionato.

