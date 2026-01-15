Nella partita di Crespellano, la X Martiri è stata sconfitta dal Petroniano con un risultato minimo. La promozione tra gli uomini di Rambaldi, che affrontavano il Felsina, si conclude con la vittoria della Centese e la caduta della X Martiri. Il Casumaro, grazie a Gherlinzoni, riesce a evitarne la sconfitta, mantenendo la sua posizione.

Niente da fare a Crespellano per la X Martiri, che ieri sera è stata sconfitta col minimo scarto dal Petroniano. Al felsinei è bastata una rete di Neri, a sette minuti dalla fine, dal dischetto, proprio quando la formazione di Bolognesi iniziava ad accarezzare l’idea di portare a casa un punto, lasciando per l’ennesima volta la porta inviolata. Invece questa volta non è bastato avere la miglior difesa del torneo assieme alla capolista Valsanterno, per evitare la sconfitta. I porottesi così scivolano al quinto posto in coabitazione col Casumaro, che sul campo del Felsina ha disputato un match scoppiettante, terminato 3-3. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Promozione: pari degli uomini di Rambaldi col Felsina. Cade la X Martiri, vince la Centese. Gherlinzoni salva il Casumaro

