Groenlandia Meloni e l?anti-bazooka | la carta delle terre rare per convincere Trump

La Groenlandia, Meloni e l’anti-bazooka rappresentano una strategia diplomatica volta a discutere l’uso delle terre rare come leva di negoziazione. In un contesto internazionale complesso, questa carta potrebbe offrire un’alternativa per evitare tensioni e confronti diretti. La questione sottolinea l’importanza di approcci calibrati, che tengano conto delle dinamiche globali, senza ricorrere a azioni impulsive o provocatorie.

Una via d’uscita per liberarsi dal pantano, evitando il muro contro muro. Perché se Donald Trump ha commesso un «errore», altrettanto farebbe l’Europa andando allo scontro frontale con il tycoon. È la convinzione che muove Giorgia Meloni, che nella notte ha fatto rientro in Italia da Seul, ultima tappa della lunga missione nell’Indo-Pacifico intervallata da una sosta a Tashkent, per un bilaterale estemporaneo con il leader uzbeko. Un viaggio di 15 ore passate per lo più al telefono, lo sguardo fisso sul pc per “scrollare” le agenzie confidando in una de-escalation di cui tuttavia non c’è traccia. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Trump ora vuole la Groenlandia: artico e terre rare. Ecco perché ora potrebbe occuparlaRecentemente, Donald Trump ha manifestato interesse per la Groenlandia, evidenziando motivazioni strategiche legate all’Artico e alle risorse di terre rare.

