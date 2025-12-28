Una cassaforte di terre rare ma manca la capacità di raffinarle

Rio de Janeiro possiede una delle più grandi riserve di terre rare al mondo, attirando investimenti internazionali. Tuttavia, la regione non dispone delle infrastrutture per raffinare queste materie prime, che vengono esportate principalmente in Cina per essere lavorate. Questa situazione evidenzia la necessità di sviluppare capacità locali di raffinazione per valorizzare appieno le risorse e ridurre la dipendenza da fornitori esterni.

Rio de Janeiro ha una delle riserve più ricche al mondo, che apre anche a capitali americani. Però è costretta a esportare le materie prime in Cina perché siano lavorate. I piani nazionali di investimento vanno a rilento. Il Brasile possiede quella che è stimata, come la seconda riserva mondiale di terre rare, con circa 21 milioni di tonnellate metriche (pari al 23,3% delle riserve globali, ma secondo sondaggi recenti anche di più), a pari merito col Vietnam e superato solo dalla Cina che ne detiene 44 milioni. Questi 17 elementi sono un po’ la spina dorsale della civiltà industriale moderna. Senza di essi non esistono magneti per turbine eoliche, motori per veicoli elettrici, semiconduttori o sistemi di guida per missili e jet. 🔗 Leggi su Laverita.info

