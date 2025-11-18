Nelle scuole umbre percorsi di educazione sessuo-affettiva Bene il progetto Vince l' Amore

"Oggi più che mai servono nelle scuole percorsi di educazione sessuo-affettiva. In Umbria, grazie al progetto regionale 'Vince l'amore', quanto prima li istituiremo nonostante la contrarietà manifestata dal Governo Meloni": lo ribadisce il capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra all’Assemblea. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

