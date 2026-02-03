Profili oscurati a Fabrizio Corona | è censura? Parla Il Suo Avvocato!

Fabrizio Corona si è visto oscurare i profili social. L'avvocato Ivano Chiesa denuncia una censura che potrebbe limitare la libertà di parola del suo assistito. La vicenda ha sollevato molte polemiche, con Corona che ora si difende dall’azione che definisce ingiusta e arbitraria.

L’avvocato Ivano Chiesa denuncia la rimozione dei profili di Corona come un grave attacco alla libertà di parola. Un caso che fa tremare il web. È successo tutto all’improvviso: i profili social di Fabrizio Corona sono scomparsi nel nulla, come cancellati con un colpo di spugna. Nessun preavviso, nessuna spiegazione pubblica. In poche ore, il blackout digitale dell’ex re dei paparazzi ha sollevato un polverone che va ben oltre il gossip, scatenando una bufera mediatica e accendendo un confronto spinoso su censura e libertà d’espressione. A lanciare l’allarme, con parole taglienti come lame, è stato Ivano Chiesa, storico avvocato di Corona, che ha definito il gesto “gravissimo” sul piano democratico. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

