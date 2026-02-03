Fabrizio Corona e “Falsissimo” hanno visto i loro profili Instagram oscurati. Le piattaforme hanno rimosso gli account per violazioni delle regole, lasciando attivo solo il canale YouTube, che ora funziona con molte restrizioni. Corona si ritrova di nuovo sotto i riflettori, questa volta per l’azione legale avviata contro di lui.

Account rimossi per violazioni delle policy: resta attivo solo il canale YouTube, ma con forti limitazioni. Niente più traccia di Fabrizio Corona e del format “Falsissimo” su Instagram. Nelle ultime ore, Meta ha rimosso e oscurato i profili riconducibili all’ex re dei paparazzi, sia quello personale sia la pagina legata alla serie di video che aveva acceso un duro scontro legale con Mediaset e Alfonso Signorini. “Abbiamo rimosso gli account per violazioni multiple degli standard della community di Meta”, ha dichiarato un portavoce dell’azienda. L’azione legale di Mediaset. Alla base del provvedimento c’è un’ azione legale promossa da Mediaset, che ha contestato l’utilizzo non autorizzato di materiale audiovisivo di propria proprietà e la diffusione di contenuti ritenuti diffamatori. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Oscurati i profili Instagram di Fabrizio Corona e “Falsissimo”: scatta l’azione legale

Fabrizio Corona e il suo format Falsissimo sono scomparsi da Instagram.

Fabrizio Corona e il suo account di Instagram sono scomparsi dai social.

ALFONSO SIGNORINI LA RISPOSTA A FABRIZIO CORONA PER LO SCANDALO DI FALSISSIMO DOVE LO ATTACCA!!

Chiusi i profili Instagram e Facebook di Fabrizio Corona dopo l’azione legale di MediasetProfili Instagram e Facebook di Fabrizio Corona e Falsissimo oscurati, Mediaset agisce per copyright, legale denuncia censura e oscurantismo. blitzquotidiano.it

Oscurati i profili social di Fabrizio Corona e Falsissimo per ordinanzaRimozioni su Instagram e contenuti limitati su YouTube dopo il provvedimento del Tribunale civile di Milano e l’azione legale per copyright di Mediaset Oscurati i profili social di Fabrizio Corona e F ... liberoreporter.it

Il legale di Corona: "Contro Fabrizio Corona è in atto un'operazione di oscurantismo che non è degna di questo Paese" - facebook.com facebook

#Milano Rimossi i profili social di Fabrizio Corona. In particolare, non è più visibile quello Instagram. Così un portavoce di Meta: "Abbiamo rimosso gli account per violazioni multiple degli standard della community Meta". x.com