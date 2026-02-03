Prof di sinistra FdI chiede di non discriminare gli studenti per le loro segnalazioni

Fratelli d’Italia ha chiesto di non discriminare gli studenti che segnalano i professori di sinistra. La richiesta arriva dopo la polemica sui questionari distribuiti da Azione Studentesca, dove si invitano gli studenti a “segnalare” i docenti di sinistra. La vicenda ha scatenato reazioni e ora il partito di Giorgia Meloni invita a rispettare tutti, senza pregiudizi.

Non discriminare gli studenti che "segnalano" i professori "di sinistra". È questo l'appello lanciato da Fratelli d'Italia, dopo la polemica scoppiata per via dei questionari distribuiti da Azione Studentesca fuori dalle scuole con tanto di invito agli studenti a "segnalare" i loro docenti in.

Un insegnante di liceo ha risposto a un video che critica la campagna di FdI sui docenti.

