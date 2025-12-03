Insegna agli studenti di Gaza come ricostruire le loro case | Ho preso il posto dei loro prof uccisi da Israele

Da Ramallah a Gaza, Moin Jababra insegna ai giovani della Striscia come ricostruire le proprie case distrutte dall'esercito israeliano. A Fanpage.it racconta: "Spiego come costruire sulle macerie". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Da Ramallah a Gaza, Moin Jababra insegna ai giovani della Striscia come ricostruire le proprie case distrutte dall'esercito israeliano

