Hai prof di sinistra? | il questionario di FdI per schedare gli insegnanti

«Fa più paura l’antifascismo insegnato piuttosto del fascismo mai davvero disimparato». A dirlo è Giorgio Peloso Zantafroni, insegnante di lettere di liceo in un video in cui risponde alla campagna dei militanti dell’organizzazione «La nostra scuola». Fatto da striscioni e manifesti che invitano gli studenti a dire i nomi dei professori «che fanno propaganda». Con l’obiettivo di stendere un report nazionale. Basta rispondere a un questionario con poche domande. Tra cui: «Hai uno o più professori di sinistra che fanno propaganda durante le lezioni? Descrivi uno dei casi più eclatanti». I professori di sinistra.🔗 Leggi su Open.online

Il caso del sondaggio al liceo Leopardi Majorana, che indagava la presenza di insegnanti di sinistra, ha suscitato discussioni.

In un liceo di Pordenone, Azione studentesca ha diffuso un manifesto invitando gli studenti a segnalare eventuali insegnanti di sinistra coinvolti in attività politiche in classe.

