Ti muovi come un gay prof di educazione fisica condannato a 4 mesi di reclusione per gli insulti agli studenti

Un professore di educazione fisica di una scuola media nel Trevigiano è stato condannato a quattro mesi di reclusione per aver insultato alcuni studenti. Durante le lezioni, avrebbe usato parole offensive, tra cui “Ti muovi come un gay”. La sentenza è stata pronunciata in primo grado.

Un professore di educazione fisica di una scuola media del Trevigiano è stato condannato in primo grado a quattro mesi di reclusione per aver insultato i propri studenti durante le lezioni. Si tratta di Settimio Stallone, docente di 65 anni in un istituto di San Pietro di Feletto (Treviso), accusato dai suoi alunni di abuso di mezzi di correzione negli anni tra il 2017 e il 2020. Per i fatti avvenuti in particolare nel 2017 e nel 2018 è intervenuta la prescrizione. Il professore era stato denunciato da nove studenti che, all’epoca dei fatti, avevano tra gli 11 e i 14 anni. In aula, gli alunni hanno raccontato gli insulti subiti in palestra dal docente.🔗 Leggi su Open.online

