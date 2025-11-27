Processo Rigopiano l’allarme sulla prescrizione del pg di Perugia L’avvocato di parte civile | Grande ritardo

Sul nuovo processo d’appello sulla tragedia dell’ hotel Rigopiano (deciso dalla Cassazione poco meno di un anno fa) potrebbe calare la scure della prescrizione. A segnalarlo con forza è il procuratore generale di Perugia, Paolo Barlucchi, che ha richiamato la “problematicità del doppio termine di prescrizione” legato al complesso percorso giudiziario iniziato a Pescara e approdato in Umbria dopo la decisione della Suprema corte. Un rischio concreto, secondo l’avvocato Romolo Reboa, legale di alcuni familiari delle vittime: “Questo processo è arrivato a Perugia con grande ritardo: purtroppo le famiglie rischiano di pagare cara la tempistica e l’organizzazione del giudizio che si ebbe a Pescara, che criticai fortemente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

