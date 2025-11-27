Si torna in aula oggi a Perugia per una nuova tappa del processo d’appello bis legato alla tragedia dell’hotel Rigopiano
La Suprema Corte, un anno fa, aveva annullato le precedenti assoluzioni stabilite nei primi due gradi di giudizio per i sei funzionari della Protezione Civile regionale, chiedendo che le loro condotte fossero rivalutate da un nuovo collegio. Oltre a loro, sono imputati anche l’ex sindaco di Farindola, un tecnico comunale e due dipendenti della Provincia. Le accuse riguardano l’omicidio colposo, ma sul reato pende ormai l’ombra della prescrizione. Nonostante ciò, il nuovo processo è stato disposto per verificare eventuali profili di responsabilità che non erano stati riconosciuti in precedenza. L’udienza di oggi rappresenta un ulteriore passaggio nella lunga vicenda giudiziaria che continua a cercare risposte e chiarimenti su una delle pagine più dolorose della recente storia abruzzese. 🔗 Leggi su Citypescara.com
