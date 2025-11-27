Si torna in aula oggi a Perugia per una nuova tappa del processo d’appello bis legato alla tragedia dell’hotel Rigopiano

Citypescara.com | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Suprema Corte, un anno fa, aveva annullato le precedenti assoluzioni stabilite nei primi due gradi di giudizio per i sei funzionari della Protezione Civile regionale, chiedendo che le loro condotte fossero rivalutate da un nuovo collegio. Oltre a loro, sono imputati anche l’ex sindaco di Farindola, un tecnico comunale e due dipendenti della Provincia. Le accuse riguardano l’omicidio colposo, ma sul reato pende ormai l’ombra della prescrizione. Nonostante ciò, il nuovo processo è stato disposto per verificare eventuali profili di responsabilità che non erano stati riconosciuti in precedenza. L’udienza di oggi rappresenta un ulteriore passaggio nella lunga vicenda giudiziaria che continua a cercare risposte e chiarimenti su una delle pagine più dolorose della recente storia abruzzese. 🔗 Leggi su Citypescara.com

